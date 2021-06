сегодня



Новое видео ALÍRIO NETTO



"All Things Must Pass", новое видео ALÍRIO NETTO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноимённого дебютного альбома, выходящего шестого августа.



Трек-лист:



1. All Things Must Pass

2. Let It All Burn (Feat. Hugo Mariutti)

3. Here I Am

4. Back To The Roots

5. The First Time

6. Edinburgh

7. Back To The Light (Feat. Andria Busic)

8. I'm Still Here (Feat. Ivan Busic)

9. Grey (Feat. Arnel Pineda)

10. You Hate (Feat. Alberto Rionda)

11. Breeze (Bonus Track Digital)

12. Come With Me (Bonus Track Digital)

13. Gipsy (Bonus Track Digital)

14. Mentiras (Feat. Alberto Rionda) (Bonus Track Digital)

15. Nada Se Compara (Bonus Track Digital)







