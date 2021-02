сегодня



Новая песня CHEZ KANE



"Rocket On The Radio", новая песня группы CHEZ KANE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chez Kane", выходящего 12 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



“Better Than Love”

“All Of It”

“Rocket On The Radio”

“Get It On”

“Too Late For Love”

“Defender Of The Heart”

“Ball N’ Chain”

“Midnight Rendezvous”

“Die In The Name Of Love”

“Dead End Street”







