Новое видео CHEZ KANE



"Love Gone Wild", новое видео CHEZ KANE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Powerzone".



Трек-лист:



1. I Just Want You

2. (The Things We Do) When We’re Young In Love

3. Rock You Up

4. Love Gone Wild

5. Children Of Tomorrow Gone

6. Powerzone

7. I’m Ready (For Your Love)

8. Nationwide

9. Streets Of Gold

10. Guilty Of Love







