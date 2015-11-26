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OBLIVEON думают об альбоме



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В рамках одного из недавних интервью гитарист OBLIVEON Pierre Rémillard рассказал о том, что группа приступила к работе над новым материалом, который может быть записан в его студии Wild в Канаде:

«Нам нужно понять, как нам всё записывать. У всех полно идей. Martin придумал много интересного, я написал кое-какие партии, и то же самое есть и у Stéphane. Он также написал тексты. Я бы сказал, что мы не то чтобы активны, но в нашем лагере не так, чтобы совсем ничего не происходило. Мы просто наслаждаемся процессом и никуда не спешим».

Последняя студийная работа была выпущена в 1999 году.



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