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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 36
*SUM 41 всё 29
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 28
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
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Obliveon

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|||| сегодня

Новый альбом OBLIVEON выйдет весной



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OBLIVEON решили вернуться к активной деятельности и в мае 2024 выпустят новую студийную пластинку. Поддержать пластинку можно здесь.

Pierre Rémillard: «Мы очень рады вернуться и снова создавать музыку вместе. Новый альбом — это то, над чем мы работали долгое время, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться им с нашими поклонниками. Мы также благодарны за поддержку наших поклонников через нашу кампанию на Kickstarter, которая поможет нам донести нашу музыку до всего мира».

OBLIVEON - Legendary Prog Metal Band Returns With New Album And Kickstarter Campaign




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