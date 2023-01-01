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Новый альбом OBLIVEON выйдет весной



OBLIVEON решили вернуться к активной деятельности и в мае 2024 выпустят новую студийную пластинку. Поддержать пластинку можно здесь.



Pierre Rémillard: «Мы очень рады вернуться и снова создавать музыку вместе. Новый альбом — это то, над чем мы работали долгое время, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться им с нашими поклонниками. Мы также благодарны за поддержку наших поклонников через нашу кампанию на Kickstarter, которая поможет нам донести нашу музыку до всего мира».







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