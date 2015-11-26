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Autarkh

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Страна
HollandНидерланды
Стиль
-



11 фев 2021 : 		 Новое видео AUTARKH

28 июн 2020 : 		 AUTARKH на Season Of Mist
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Новое видео AUTARKH



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“Lost To Sight”, новое видео AUTARKH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Form in Motion”, выход которого намечен на 12 марта.

Трек-лист:

01. Primitive Constructs
02. Turbulence
03. Cyclic Terror
04. Impasse
05. Introspectrum
06. Lost To Sight
07. Metacognition
08. Clouded Aura
09. Alignment
10. Zeit ist nur eine Illusion




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