Новое видео AUTARKH



“Lost To Sight”, новое видео AUTARKH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Form in Motion”, выход которого намечен на 12 марта.



Трек-лист:



01. Primitive Constructs

02. Turbulence

03. Cyclic Terror

04. Impasse

05. Introspectrum

06. Lost To Sight

07. Metacognition

08. Clouded Aura

09. Alignment

10. Zeit ist nur eine Illusion







