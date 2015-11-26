|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео AUTARKH
“Lost To Sight”, новое видео AUTARKH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Form in Motion”, выход которого намечен на 12 марта.
Трек-лист:
01. Primitive Constructs
02. Turbulence
03. Cyclic Terror
04. Impasse
05. Introspectrum
06. Lost To Sight
07. Metacognition
08. Clouded Aura
09. Alignment
10. Zeit ist nur eine Illusion
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).