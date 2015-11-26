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Autarkh

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Страна
HollandНидерланды
Стиль
-
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|||| сегодня

Новая песня AUTARKH



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"Alignment", новая песня группы AUTARKH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Form in Motion”, выход которого намечен на 12 марта.

Трек-лист:

01. Primitive Constructs
02. Turbulence
03. Cyclic Terror
04. Impasse
05. Introspectrum
06. Lost To Sight
07. Metacognition
08. Clouded Aura
09. Alignment
10. Zeit ist nur eine Illusion

AUTARKH вЂ“ вЂњAlignmentвЂќ Single Streaming



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