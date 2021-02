сегодня



Концертное видео RED MOON ARCHITECT



RED MOON ARCHITECT опубликовали концертное видео на композицию "Journey". Этот трек взят из альбома "Return Of The Black Butterflies", выход которого состоялся на Inverse Records.



Трек-лист:



"The Haunt"

"Tormented"

"Return Of The Black Butterflies"

"Journey"

"End Of Days"

"NDE"







+0 -0



просмотров: 200