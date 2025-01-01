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KATATONIA рассталась с гитаристом
36
ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA
19
STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»
19
Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»
18
GATES OF ISHTAR нашли лейбл
17
все новости группы
Red Moon Architect
Финляндия
Doom Metal
https://redmoonarchitect.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/RedMoonArchitect/
21 мар 2025
:
Новое видео RED MOON ARCHITECT
30 авг 2021
:
Новое видео RED MOON ARCHITECT
11 фев 2021
:
Концертное видео RED MOON ARCHITECT
20 май 2017
:
Новое видео RED MOON ARCHITECT
сегодня
Новое видео RED MOON ARCHITECT
First Of October, новое видео RED MOON ARCHITECT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "October Decay", релиз которого намечен на 17 апреля на Noble Demon
https://redmoonarchitect.bandcamp.com/
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Рецензии
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Сообщений нет