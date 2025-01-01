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Новое видео RED MOON ARCHITECT



First Of October, новое видео RED MOON ARCHITECT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "October Decay", релиз которого намечен на 17 апреля на Noble Demon https://redmoonarchitect.bandcamp.com/







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