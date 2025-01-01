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*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
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Red Moon Architect

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|||| сегодня

Новое видео RED MOON ARCHITECT



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First Of October, новое видео RED MOON ARCHITECT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "October Decay", релиз которого намечен на 17 апреля на Noble Demon




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