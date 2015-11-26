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Poisonblack

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11 фев 2021 : 		 Винилы POISONBLACK выйдут весной

25 янв 2014 : 		 Новое видео POISONBLACK

11 авг 2013 : 		 Новое видео POISONBLACK

26 июн 2013 : 		 Новый альбом POISONBLACK выйдет в сентябре

8 янв 2013 : 		 POISONBLACK начали запись альбома

2 окт 2011 : 		 Новое видео POISONBLACK

22 апр 2011 : 		 Новый альбом POISONBLACK доступен для прослушивания

12 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома POISONBLACK

8 мар 2011 : 		 Новая песня POISONBLACK

22 фев 2011 : 		 POISONBLACK выпустят сингл в марте

17 ноя 2010 : 		 POISONBLACK расстались с гитаристом

3 ноя 2010 : 		 POISONBLACK на HYPE RECORDS

31 окт 2010 : 		 POISONBLACK закончили работу над новым демо

16 окт 2010 : 		 POISONBLACK работают с TUE MADSEN'ом

12 окт 2010 : 		 Рабочее название альбома POISONBLACK

19 мар 2010 : 		 Новый альбом POISONBLACK доступен для прослушивания

11 мар 2010 : 		 Детали нового альбома POISONBLACK

25 фев 2010 : 		 Новая песня POISONBLACK

29 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома POISONBLACK

26 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома POISONBLACK

30 ноя 2009 : 		 Название и дата выхода нового альбома POISONBLACK

29 авг 2009 : 		 Название новых песен POISONBLACK

8 авг 2008 : 		 Новое видео от POISONBLACK

12 май 2008 : 		 POISONBLACK: трек-лист нового альбома, новая песня в сети

2 янв 2008 : 		 POISONBLACK записывают новый альбом

13 дек 2007 : 		 POISONBLACK приступили к записи альбома
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Винилы POISONBLACK выйдут весной



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Transcending Records этой весной выпустят на виниле два альбома POISONBLACK — "Escapexstacy" (1000 копий, 500 уже распродано) и "Lust Stained Despair" (500 копий).

POISONBLACK To Issue First Vinyl Editions Of Escapexstacy, Lust Stained Despair



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