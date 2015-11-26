сегодня



Винилы POISONBLACK выйдут весной



Transcending Records этой весной выпустят на виниле два альбома POISONBLACK — "Escapexstacy" (1000 копий, 500 уже распродано) и "Lust Stained Despair" (500 копий).







+0 -0



просмотров: 83

