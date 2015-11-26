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Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих
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все новости группы
Poisonblack
Финляндия
Gothic Metal
http://www.poisonblack.com
Myspace:
http://www.myspace.com/officialpoisonblack
11 фев 2021
:
Винилы POISONBLACK выйдут весной
25 янв 2014
:
Новое видео POISONBLACK
11 авг 2013
:
Новое видео POISONBLACK
26 июн 2013
:
Новый альбом POISONBLACK выйдет в сентябре
8 янв 2013
:
POISONBLACK начали запись альбома
2 окт 2011
:
Новое видео POISONBLACK
22 апр 2011
:
Новый альбом POISONBLACK доступен для прослушивания
12 мар 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома POISONBLACK
8 мар 2011
:
Новая песня POISONBLACK
22 фев 2011
:
POISONBLACK выпустят сингл в марте
17 ноя 2010
:
POISONBLACK расстались с гитаристом
3 ноя 2010
:
POISONBLACK на HYPE RECORDS
31 окт 2010
:
POISONBLACK закончили работу над новым демо
16 окт 2010
:
POISONBLACK работают с TUE MADSEN'ом
12 окт 2010
:
Рабочее название альбома POISONBLACK
19 мар 2010
:
Новый альбом POISONBLACK доступен для прослушивания
11 мар 2010
:
Детали нового альбома POISONBLACK
25 фев 2010
:
Новая песня POISONBLACK
29 янв 2010
:
Обложка нового альбома POISONBLACK
26 янв 2010
:
Трек-лист нового альбома POISONBLACK
30 ноя 2009
:
Название и дата выхода нового альбома POISONBLACK
29 авг 2009
:
Название новых песен POISONBLACK
8 авг 2008
:
Новое видео от POISONBLACK
12 май 2008
:
POISONBLACK: трек-лист нового альбома, новая песня в сети
2 янв 2008
:
POISONBLACK записывают новый альбом
13 дек 2007
:
POISONBLACK приступили к записи альбома
30 июн 2006
:
POISONBLACK выпустят новый сингл
14 июн 2006
:
Обнародовано название нового альбома POISONBLACK
29 мар 2006
:
Новый альбом POISONBLACK выйдет осенью
15 дек 2005
:
POISONBLACK допишут новый альбом после нового года
сегодня
Винилы
POISONBLACK
выйдут весной
Transcending Records этой весной выпустят на виниле два альбома POISONBLACK — "Escapexstacy" (1000 копий, 500 уже распродано) и "Lust Stained Despair" (500 копий).
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).