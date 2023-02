сегодня



POISONBLACK решили отметить



POISONBLACK отметят 20-летие дебютного альбома Escapexstacy, выпущенного в 2003 году на Century Media Records несколькими концертами в Финляндии.



«Мы собираемся сыграть альбом Escapexstacy полностью + подборку других драгоценностей Poisonblack в сентябре 2023 года (даты ниже). Билеты поступили в продажу во вторник 28 февраля в 9 утра по финскому времени».



Даты:



22 - Oulu - Kantakrouvi

28 - Jyvaskyla - Lutakko

29 - Tampere - Olympia

30 - Helsinki - On The Rocks



Состав:



Ville Laihiala - vocals, guitar

JP Leppäluoto - vocals

Antti Leiviskä - guitar

Janne Markus - guitar

Marco Sneck - keyboards

Antti Remes - bass

Tarmo Kanerva - drums

