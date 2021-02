сегодня



Джон Уэттон в новом релизе DISTRICT 97



DISTRICT 97 выпустят новый двойной концертный альбом, получивший название Screenplay, 26 марта. Запись материала проходила в Европе в октябре 2019 года. В качестве одного из гостей в концерте принимал участие Джон Уэттон, а как специальный бонус группа добавит к концерту трек “Divided We Fall”, записанный на карантине.



CD 1

"Forest Fire"

"Sheep"

"Sea I Provide"

"Bread & Yarn"

"Trigger"

"After Orbit Mission"

"Shapeshifter"

"Blueprint"

"Ghost Girl"



CD 2

"Divided We Fall"

"Jealous Guy"

"Snow Country"

"Takeover"

"The Actual Color"

"A Lottery"

"Termites"

"Presto Vivace"

"Back In N.Y.C."

"Travels With Myself-And Someone Else"

"Fainting In Coils"

"Long Distance Runaround"

"Red "

"21st Century Schizoid Man" (Live w/John Wetton)

"Out on the Tiles"







