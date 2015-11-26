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District 97

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Новое видео DISTRICT 97



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"Divided We Fall", новое видео группы DISTRICT 97, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Screenplay, выходящего 26 марта:

CD 1
"Forest Fire"
"Sheep"
"Sea I Provide"
"Bread & Yarn"
"Trigger"
"After Orbit Mission"
"Shapeshifter"
"Blueprint"
"Ghost Girl"

CD 2
"Divided We Fall"
"Jealous Guy"
"Snow Country"
"Takeover"
"The Actual Color"
"A Lottery"
"Termites"
"Presto Vivace"
"Back In N.Y.C."
"Travels With Myself-And Someone Else"
"Fainting In Coils"
"Long Distance Runaround"
"Red "
"21st Century Schizoid Man" (Live w/John Wetton)
"Out on the Tiles"

Chicago's DISTRICT 97 Release Quarantine Video For New Song "Divided We Fall"



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