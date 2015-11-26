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In Tormentata Quiete

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Новая песня IN TORMENTATA QUIETE



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“Sapor Umbro”, новая песня IN TORMENTATA QUIETE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Krononota”, выход которого намечен на девятнадцатое февраля.




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