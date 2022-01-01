Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 22
*Новое видео KREATOR 20
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 18
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*Новое видео RAMMSTEIN 15
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 22
*Новое видео KREATOR 20
[= ||| все новости группы



*

In Tormentata Quiete

*
| - |

|||| сегодня

IN TORMENTATA QUIETE — всё



zoom
IN TORMENTATA QUIETE опубликовали следующее сообщение:

«IN TORMENTATA QUIETE — это музыканты на службе у истории. Мы только и делали, что слушали её и воспроизводили по-своему, позволяя увлечь себя в путешествие, которое мы считали бессмысленным. В конце концов мы достигли цели.

После 24 лет, посвящённых рассказу о себе, потребность в общении приняла другие направления, формы, видения. Вот почему IN TORMENTATA QUIETE прекращают своё повествование и останавливаются в своём путешествии, надеясь, что для кого-то это повествование было полезным, хотя бы для того, чтобы предаться мечтам. Это наше приветствие тем, кто сопровождал нас, кто был всегда, кто был недавно, давая нам силы и энергию.

Теперь IN TORMENTATA QUIETE перестают быть единым целым, и каждый из нас будет продолжать свою историю, давая выход разнообразной потребности каждого сознательного музыканта принести с собой частичку того паломничества, которое совершили IN TORMENTATA QUIETE.

Спасибо всем вам за то, что вы были нашими спутниками! Даже в разлуке, даже с другими мелодиями, мы всегда будем IN TORMENTATA QUIETE!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет





















просмотров: 223





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом