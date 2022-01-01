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IN TORMENTATA QUIETE — всё
IN TORMENTATA QUIETE опубликовали следующее сообщение:
«IN TORMENTATA QUIETE — это музыканты на службе у истории. Мы только и делали, что слушали её и воспроизводили по-своему, позволяя увлечь себя в путешествие, которое мы считали бессмысленным. В конце концов мы достигли цели.
После 24 лет, посвящённых рассказу о себе, потребность в общении приняла другие направления, формы, видения. Вот почему IN TORMENTATA QUIETE прекращают своё повествование и останавливаются в своём путешествии, надеясь, что для кого-то это повествование было полезным, хотя бы для того, чтобы предаться мечтам. Это наше приветствие тем, кто сопровождал нас, кто был всегда, кто был недавно, давая нам силы и энергию.
Теперь IN TORMENTATA QUIETE перестают быть единым целым, и каждый из нас будет продолжать свою историю, давая выход разнообразной потребности каждого сознательного музыканта принести с собой частичку того паломничества, которое совершили IN TORMENTATA QUIETE.
Спасибо всем вам за то, что вы были нашими спутниками! Даже в разлуке, даже с другими мелодиями, мы всегда будем IN TORMENTATA QUIETE!»
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