Новое видео DECLINE OF THE I



"A Veil Of Splendid Lies", новое видео группы DECLINE OF THE I, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Johannes", выходящего 26 марта на Agonia Records.



Трек-лист:



"A Selfish Star"

"The Veil Of Splendid Lies"

"Act Of Faith"

"Tethering The Transient"

"Diev Vide"







