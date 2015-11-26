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25 мар 2021
Новый альбом DECLINE OF THE I доступен для прослушивания
"Johannes", новый альбом группы DECLINE OF THE I, доступен для прослушивания ниже. Запись ударных проходила в Hybreed Studios (Temple Of Baal, Ritualization, Merrimack), в то время как остальные инструменты были записаны в домашней студии. За сведение отвечал Drudenhaus (Alcest, Aluk Todolo, Drastus), а за оформление Dehn Sora (Deathspell Omega, Blus aus Nord).
Трек-лист:
"A Selfish Star"
"The Veil Of Splendid Lies"
"Act Of Faith"
"Tethering The Transient"
"Diev Vide"
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