25 мар 2021



Новый альбом DECLINE OF THE I доступен для прослушивания



"Johannes", новый альбом группы DECLINE OF THE I, доступен для прослушивания ниже. Запись ударных проходила в Hybreed Studios (Temple Of Baal, Ritualization, Merrimack), в то время как остальные инструменты были записаны в домашней студии. За сведение отвечал Drudenhaus (Alcest, Aluk Todolo, Drastus), а за оформление Dehn Sora (Deathspell Omega, Blus aus Nord).



Трек-лист:



"A Selfish Star"

"The Veil Of Splendid Lies"

"Act Of Faith"

"Tethering The Transient"

"Diev Vide"







+0 -1



просмотров: 99