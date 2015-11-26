Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*Гитарист BLACK SABBATH не рад появлению песни с DIO 27
*GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв» 24
*MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ ... 23
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 20
[= ||| все новости группы



*

Decline of the I

*



25 мар 2021 : 		 Новый альбом DECLINE OF THE I доступен для прослушивания

12 фев 2021 : 		 Новое видео DECLINE OF THE I

6 июн 2020 : 		 DECLINE OF THE I пишут новый альбом

26 июл 2018 : 		 Новый альбом DECLINE OF THE I доступен для прослушивания

6 июл 2018 : 		 Новый сингл DECLINE OF THE I

21 июн 2018 : 		 Новый сингл DECLINE OF THE I

24 фев 2015 : 		 Новый альбом DECLINE OF THE I доступен для прослушивания

14 фев 2015 : 		 Новая песня DECLINE OF THE I

24 янв 2015 : 		 Новая песня DECLINE OF THE I

12 дек 2014 : 		 Новый альбом DECLINE OF THE I выйдет в феврале

24 окт 2014 : 		 Новая песня DECLINE OF THE I

9 сен 2012 : 		 Новая песня DECLINE OF THE I
| - |

|||| 25 мар 2021

Новый альбом DECLINE OF THE I доступен для прослушивания



*
zoom
*
* *
"Johannes", новый альбом группы DECLINE OF THE I, доступен для прослушивания ниже. Запись ударных проходила в Hybreed Studios (Temple Of Baal, Ritualization, Merrimack), в то время как остальные инструменты были записаны в домашней студии. За сведение отвечал Drudenhaus (Alcest, Aluk Todolo, Drastus), а за оформление Dehn Sora (Deathspell Omega, Blus aus Nord).

Трек-лист:

"A Selfish Star"
"The Veil Of Splendid Lies"
"Act Of Faith"
"Tethering The Transient"
"Diev Vide"

DECLINE OF THE I вЂ“ Johannes Album Streaming Ahead Of Release Date



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 99

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом