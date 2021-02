сегодня



Новое видео NO RAZA



"Atrición", новое видео группы NO RAZA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Transcending Material Sins:



“On The Verge Of Dying Out”

“Ancient Wars”

“Reborn”

“Fratricide”

“Sail In Rot”

“Alteración mental”

“Decontamination”

“Scorn”

“Atrición”

“En carne y hueso”

“Transcending Material Sins”







+0 -0



просмотров: 73