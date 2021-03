сегодня



Сборник лучшего от NO RAZA



NO RAZA выпустили сборник лучших песен за свою 24-летнюю карьеру, в который вошли следующие треки:



Transcending Material Sins

"Ancient Wars"

"On The Verge of Dying Out"

"Sail in Rot"

"Reborn"

"Fratricide"

"Atrición"

"En Carne y Hueso"



When Chaos Reigns

"Evil’s Seed"

"Corderos al Abismo"

"Débil Hombre"

"Contaminated Roots"

"Tiempos Malditos"

"Muerte por Traición"



Misantropía

"Lloverá Sangre en el Barro"

"Ríos de Sangre"

"La Marcha"

"Hipocresía"

"Profetas"



Del Poder a la Muerte

"Tierra Desconocida"

"Involución"

"La Danza de la Destrucción"







