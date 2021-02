сегодня



Новое видео GOD IS AN ASTRONAUT



"Adrift", новое видео группы GOD IS AN ASTRONAUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ghost Tapes #10, выходящего двенадцатого февраля на Napalm Records.



Трек-лист:

"Adrift"

"Burial"

"In Flux"

"Spectres"

"Fade"

"Barren Trees"

"Luminous Waves" http://www.godisanastronaut.com







