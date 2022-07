сегодня



Концертное видео GOD IS AN ASTRONAUT



"Route 666", новое концертное видео GOD IS AN ASTRONAUT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза "The Beginning Of The End", который вышел 15 июля в следующих вариантах:



- 1CD Digisleeve

- 2LP Gatefold Black

- 2LP Gatefold Gold - limited to 300

- 2LP Gatefold Marbled Orange Transparent & Black - limited to 500

- Shirt & 2LP Gatefold in Black

- Shirt & Digisleeve

- Digital Album



Трек-лист:



"The End Of The Beginning"

"From Dust To The Beyond"

"Ascend To Oblivion"

"Coda"

"Remembrance"

"Point Pleasant"

"Fall From The Stars"

"Twilight"

"Coma"

"Route 666"

"Lost Symphony"







