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14 фев 2021
Новое видео MOTORJESUS
"Hellbreaker", новое видео группы MOTORJESUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hellbreaker, выходящего девятого апреля на AFM Records:
“Drive Through Fire”
“Battlezone”
“Hellbreaker”
“Beyond The Grave”
“Dead Rising”
“Car Wars”
“Firebreather”
“Lawgiver”
“Black Hole Overload”
“Back To The Bullet”
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