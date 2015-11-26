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Motorjesus

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|||| 14 фев 2021

Новое видео MOTORJESUS



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"Hellbreaker", новое видео группы MOTORJESUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hellbreaker, выходящего девятого апреля на AFM Records:

“Drive Through Fire”
“Battlezone”
“Hellbreaker”
“Beyond The Grave”
“Dead Rising”
“Car Wars”
“Firebreather”
“Lawgiver”
“Black Hole Overload”
“Back To The Bullet”

Germany's MOTORJESUS Release "Hellbreaker" Video



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