14 фев 2021



Новое видео MOTORJESUS



"Hellbreaker", новое видео группы MOTORJESUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hellbreaker, выходящего девятого апреля на AFM Records:



“Drive Through Fire”

“Battlezone”

“Hellbreaker”

“Beyond The Grave”

“Dead Rising”

“Car Wars”

“Firebreather”

“Lawgiver”

“Black Hole Overload”

“Back To The Bullet”







+0 -1



просмотров: 176