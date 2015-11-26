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Новое видео MOTORJESUS



"Car Wars", новое видео группы MOTORJESUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hellbreaker", выходящего девятого апреля на AFM Records.



Трек-лист:



“Drive Through Fire”

“Battlezone”

“Hellbreaker”

“Beyond The Grave”

“Dead Rising”

“Car Wars”

“Firebreather”

“Lawgiver”

“Black Hole Overload”

“Back To The Bullet”

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