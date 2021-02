14 фев 2021



PROSCRIPTOR MCGOVERN'S APSÛ нашли клавишника



Группа PROSCRIPTOR MCGOVERN'S APSÛ, основанной бывшим барабанщиком/вокалистом ABSU Proscriptor'ом McGovern'ом (a.k.a. Russ R. Givens), объявила о том, что новым клавишником стал Vorskaath из ZEMIAL. Выход дебютного альбома группы намечен на этот год. За его сведение отвечал J.T. Longoria, за мастеринг Karl Daniel Lidén. В качестве гостей в записи материала принимали участие Vorskaath (ZEMIAL), Ross Friedman (ROSS THE BOSS), Jeff Becerra (POSSESSED), Rune Eriksen (AURA NOIR, VLTIMAS), Alex Colin-Tocquaine (AGRESSOR) и The Dark (AGATUS).



Трек-лист:



I. Amenta: Accelerando: Azyn including Hierophantasmal Expounder

II. Esoterically Excoriating The Exoteric

III. Quasaric Pestilence

IV. Mirroracles

V. In-Betweeness Gateway Commuters

VI. Jupiter In Capricornus

VII. Dedicated To Thoth, But Azathoth Wasn't Listening (A Necroloquy)

VIII. Caliginous Whorl

IX. The Coagulating Respite

X. Prana: Therion: Akasha

XI. Tantrums Of Azag-Kkû

XII. Every Watchtower Within Is The Axis Of A Watchtower Without Including Totemic Thresholds







