PROSCRIPTOR MCGOVERN'S APSÛ нашли клавишника

Группа PROSCRIPTOR MCGOVERN'S APSÛ, основанной бывшим барабанщиком/вокалистом ABSU Proscriptor'ом McGovern'ом (a.k.a. Russ R. Givens), объявила о том, что новым клавишником стал Vorskaath из ZEMIAL. Выход дебютного альбома группы намечен на этот год. За его сведение отвечал J.T. Longoria, за мастеринг Karl Daniel Lidén. В качестве гостей в записи материала принимали участие Vorskaath (ZEMIAL), Ross Friedman (ROSS THE BOSS), Jeff Becerra (POSSESSED), Rune Eriksen (AURA NOIR, VLTIMAS), Alex Colin-Tocquaine (AGRESSOR) и The Dark (AGATUS).
Трек-лист:
I. Amenta: Accelerando: Azyn including Hierophantasmal Expounder
II. Esoterically Excoriating The Exoteric
III. Quasaric Pestilence
IV. Mirroracles
V. In-Betweeness Gateway Commuters
VI. Jupiter In Capricornus
VII. Dedicated To Thoth, But Azathoth Wasn't Listening (A Necroloquy)
VIII. Caliginous Whorl
IX. The Coagulating Respite
X. Prana: Therion: Akasha
XI. Tantrums Of Azag-Kkû
XII. Every Watchtower Within Is The Axis Of A Watchtower Without Including Totemic Thresholds
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