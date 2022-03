24 мар 2022



Видео с текстом от PROSCRIPTOR MCGOVERN'S APSÛ



Группа PROSCRIPTOR MCGOVERN'S APSÛ, основанная бывшим барабанщиком / вокалистом ABSU Proscriptor'ом McGovern'ом (a.k.a. Russ R. Givens), выпустила дебютный альбом 26 ноября на Agonia Records в следующих вариантах:



- Jewelcase CD

- Digi Slipcase CD

- Clam–Shell Box CD (Limited To 1000 Numbered Copies With Pin & Front Cover Flag)

- Black LP

- Swamp Green LP

- Gold LP

- Mercurial Silver LP

- Ultra Clear LP

- Picture LP

- Mephitic Vapour Splatter LP

- Cassette



Трек-лист:



"Amenta: Accelerando: Azyn including Hierophantasmal Expounder"

"Esoterically Excoriating The Exoteric"

"Quasaric Pestilence"

"Mirroracles"

"In-Betweeness Gateway Commuters"

"Jupiter In Capricornus"

"Dedicated To Thoth, But Azathoth Wasn’t Listening (A Necroloquy)"

"Caliginous Whorl"

"The Coagulating Respite"

"Prana: Therion: Akasha"

"Tantrums Of Azag-Kkû"

"Every Watchtower Within Is The Axis Of A Watchtower Without including Totemic Thresholds"



Видео с текстом к "Every Watchtower Within Is The Axis Of A Watchtower Without including Totemic Thresholds" доступно ниже.







