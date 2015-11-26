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Новая песня ENFORCED



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“Curtain Fire”, новое видео группы ENFORCED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kill Grid, выходящего в 2021 году на Century Media в следующих вариантах:

- 100 x olive green LP+CD via CM Distro onlineshop
- 200 x clear LP+CD via CM Distro wholesale and onlineshop
- 200 x bright gold LP+CD via EMP and Coretex Records
- 200 x red LP+CD via the Band
- Black LP+CD (In the US the black LP comes without a CD)
- Digital Album

Трек-лист:

"The Doctrine"
"UXO"
"Beneath Me"
"Malignance"
"Kill Grid"
"Curtain Fire"
"Hemorrhage"
"Blood Ribbon"
"Trespasser"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


14 фев 2021, 16:54		сурово и забойно. \m/


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