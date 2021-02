сегодня



Новая песня ENFORCED



“Curtain Fire”, новое видео группы ENFORCED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kill Grid, выходящего в 2021 году на Century Media в следующих вариантах:



- 100 x olive green LP+CD via CM Distro onlineshop

- 200 x clear LP+CD via CM Distro wholesale and onlineshop

- 200 x bright gold LP+CD via EMP and Coretex Records

- 200 x red LP+CD via the Band

- Black LP+CD (In the US the black LP comes without a CD)

- Digital Album



Трек-лист:



"The Doctrine"

"UXO"

"Beneath Me"

"Malignance"

"Kill Grid"

"Curtain Fire"

"Hemorrhage"

"Blood Ribbon"

"Trespasser"







