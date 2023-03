30 мар 2023



Новое видео ENFORCED



"Starve", новое видео ENFORCED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома War Remains, релиз которого намечен на 28 апреля:



"Aggressive Menace"

"The Quickening"

"Hanged By My Hand"

"Avarice"

"War Remains"

"Mercy Killing Fields"

"Nation Of Fear"

"Ultra-Violence"

"Starve"

"Empire"







