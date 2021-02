сегодня



Новое видео CATHARTIC DEMISE



"For Power", новое видео группы CATHARTIC DEMISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома In Absence, выходящего девятого апреля:



"With Lust"

"For Power"

"Blade In The Dark"

"Silence Within"

"Pale Imitations"

"Disparity"

"In Absence"

"Waves"

"Desire"







