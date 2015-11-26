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Cathartic Demise

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Новое видео CATHARTIC DEMISE



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"For Power", новое видео группы CATHARTIC DEMISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома In Absence, выходящего девятого апреля:

"With Lust"
"For Power" 
"Blade In The Dark"
"Silence Within"
"Pale Imitations"
"Disparity"
"In Absence"
"Waves"
"Desire"

CATHARTIC DEMISE - In Absence Album Due In April, "For Power" Video Available Now



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