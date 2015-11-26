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Cathartic Demise

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Видео с текстом от CATHARTIC DEMISE



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"Blade In The Dark", новое видео с текстом от группы CATHARTIC DEMISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Absence", выходящего девятого апреля.

Трек-лист:

"With Lust"
"For Power"
"Blade In The Dark"
"Silence Within"
"Pale Imitations"
"Disparity"
"In Absence"
"Waves"
"Desire"

CATHARTIC DEMISE Issue



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


15 мар 2021, 20:36		нихрена технари, лупят реально.


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