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Видео с текстом от CATHARTIC DEMISE



"Blade In The Dark", новое видео с текстом от группы CATHARTIC DEMISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Absence", выходящего девятого апреля.



Трек-лист:



"With Lust"

"For Power"

"Blade In The Dark"

"Silence Within"

"Pale Imitations"

"Disparity"

"In Absence"

"Waves"

"Desire"

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