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Видео с текстом от CATHARTIC DEMISE
"Blade In The Dark", новое видео с текстом от группы CATHARTIC DEMISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Absence", выходящего девятого апреля.
Трек-лист:
"With Lust"
"For Power"
"Blade In The Dark"
"Silence Within"
"Pale Imitations"
"Disparity"
"In Absence"
"Waves"
"Desire"
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