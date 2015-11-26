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Siniestro

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Новый альбом SINIESTRO выйдет в мае



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SINIESTRO заключили соглашение с лейблом Black Lodge Records, на котором четырнадцатого мая состоится релиз нового альбома "Vortexx". Первый сингл под названием "One Last Bullet One Last Ride" будет представлен 19 марта.

Трек-лист:

"One Last Bullet One Last Ride"
"Vortex"
"Blod eld död"
"Black Acid Rain"
"Hiisi" (Instrumental)
"Escape by Death"
"Den svartaste flamman och renaste hat"
"Buried in the Bog"
"Anti Human Commando"
"My Innermost Sun" (Instrumental)

SINIESTRO Signs Worldwide Deal With Black Lodge Records; Vortexx Album Due In May



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