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Siniestro

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Видео с текстом от SINIESTRO



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"Blod Eld Död", официальное видео с текстом от группы SINIESTRO, доступно для ниже. Эта песня взята из альбома "Vortexx", выпущенного 14 мая на Black Lodge Records.

Трек-лист:

"One Last Bullet One Last Ride"
"Vortex"
"Blod Eld Död"
"Black Acid Rain"
"Hiisi" (Instrumental)
"Escape By Death"
"Den Svartaste Flamman Och Renaste Hat"
"Buried In The Bog"
"Anti Human Commando"
"My Innermost Sun" (Instrumental)

SINIESTRO Release Lyric Video For New Single
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