17 фев 2021



Новое видео MONARCH



"Shred Or Die", новое видео группы MONARCH, победивший в Wacken Metal Battle USA 2019, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Future Shock, выходящего 16 апреля 2021 года:



“Blast The Seed”

“Khaos Warrior”

“Future Shock”

“Nuclear Warfare”

“Shred Or Die!”

“Multiverse”

“Fatal Vector”

“Collison Of Bones”

“Swarm Of The Whorenet”









