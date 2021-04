сегодня



Новый альбом MONARCH доступен для прослушивания



"Future Shock", новый альбом группы MONARCH, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



“Blast The Seed”

“Khaos Warrior”

“Future Shock”

“Nuclear Warfare”

“Shred Or Die!”

“Multiverse”

“Fatal Vector”

“Collison Of Bones”

“Swarm Of The Whorenet”

“Metal Soul”

Future Shock by Monarch





