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все новости группы
Crack The Sky
США
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https://crackthesky.com/
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https://www.facebook.com/officialcrackthesky
17 фев 2021
:
Басист CRACK THE SKY выпустит альбом
17 янв 2021
:
Новое видео CRACK THE SKY
17 фев 2021
Басист
CRACK THE SKY
выпустит альбом
Оригинальный басист CRACK THE SKY JOE MACRE выпустит новый альбом первого марта, в который войдет десять треков. Запись десяти треков проходила с 2019 по 2021 годы.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).