17 фев 2021



Басист CRACK THE SKY выпустит альбом



Оригинальный басист CRACK THE SKY JOE MACRE выпустит новый альбом первого марта, в который войдет десять треков. Запись десяти треков проходила с 2019 по 2021 годы.







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