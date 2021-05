сегодня



Компиляция CRACK THE SKY выйдет летом



CRACK THE SKY выпустят компиляцию редких композиций, Between The Cracks, второго июля на Carry On Music, которая была отобрана всеми участниками коллектива из архивов с 1983 по 2015 годы. Фрагмент из этого релиза, композиция “The Box”, доступна для прослушивания ниже.







