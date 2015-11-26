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Компиляция CRACK THE SKY выйдет летом
CRACK THE SKY выпустят компиляцию редких композиций, Between The Cracks, второго июля на Carry On Music, которая была отобрана всеми участниками коллектива из архивов с 1983 по 2015 годы. Фрагмент из этого релиза, композиция “The Box”, доступна для прослушивания ниже. |
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