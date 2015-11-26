У вокалиста LEEWAY рак

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У вокалиста LEEWAY Eddie Sutton'а третья стадия аденокарциомы. На GoFundMe начат сбор средств на лечение.

LEEWAY Singer EDDIE SUTTON Is Battling Lung Cancer



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Максим.Игоревич


19 фев 2021, 13:07		Ого... Очень печально(((

НELLECTOR


19 фев 2021, 13:56		Очень жаль. Эдди, не болей!


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