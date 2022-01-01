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Вокалист LEEWAY — о раке



Eddie Sutton в рамках недавнего интервью поделился информацией о состоянии здоровья:



«Сейчас, когда я борюсь с раком, уже более двух лет, просто играть и выступать — это для меня всё. И я думаю, что сейчас это стало ещё более особенным просто потому, что я знаю, что в какой-то момент всё закончится.



У меня распространенная форма рака под названием сквамозная карцинома. Она началась в моём правом лёгком, и у меня есть два образования в задней части моей левой почки, верхней части, называемой надпочечником. И мне предстоит удалить 13 образований в моем мозге.



Я выигрываю бой и битву за битвой, но не думаю, что смогу выиграть войну».







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