сегодня



SCREAM COLLISON на Wormholedeath



Греческие рокеры SCREAM COLLISON заключили соглашение с лейблом Wormholedeath, на котором в этом году состоится релиз дебютного альбома "Memories", трейлер к нему доступен ниже.



Трек-лист:



"Mess Inside My Head (Memories)"

"Nightmares"

"The Last Straw"

"Asylum"

"AWOL"

"Invincible"

"Rigged Game"







+0 -1



просмотров: 117