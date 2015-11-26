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Scream Collision

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|||| 23 янв 2022

Новое видео SCREAM COLLISION



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"Mess Inside My Head (Memories)", новое видео SCREAM COLLISION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Memories", выпущенного на Wormholedath.

Трек-лист:

"Mess Inside My Head (Memories)"
"Nightmares"
"The Last Straw"
"Asylum"
"AWOL"
"Invincible"
"Rigged Game"




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