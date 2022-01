23 янв 2022



Новое видео SCREAM COLLISION



"Mess Inside My Head (Memories)", новое видео SCREAM COLLISION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Memories", выпущенного на Wormholedath.



Трек-лист:



"Mess Inside My Head (Memories)"

"Nightmares"

"The Last Straw"

"Asylum"

"AWOL"

"Invincible"

"Rigged Game"







