сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома ILLUSORY



ILLUSORY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Crimson Wreath", выход которого намечен на двадцать первое мая на Rockshots Records. За оформление отвечал Panagiotis “Hammer” Sfiris, а трек-лист выглядит так:



"Besetting Sins"

"Acedia"

"Crimson Wreath"

"Immortal No"

"All Shall Fade"

"All Blood Red"

"The Voice Inside Me"

"S.T. Forsaken"

"Ashes To Dust"

"A Poem I Couldn’t Rhyme"

An Opus Of Loss And Sorrow:

"Pedestal I: Past Forever Last"

"Pedestal II: The Isle Of Shadows"

"Pedestal III: Agony’s Last"

"Fortress Of Sadness"







+0 -0



просмотров: 175