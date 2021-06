25 июн 2021



Новое видео ILLUSORY



"Ashes To Dust", новое видео группы ILLUSORY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Crimson Wreath", выпущенного двадцать первого мая на Rockshots Records.



Трек-лист:



"Besetting Sins"

"Acedia"

"Crimson Wreath"

"Immortal No"

"All Shall Fade"

"All Blood Red"

"The Voice Inside Me"

"S.T. Forsaken"

"Ashes To Dust"

"A Poem I Couldn’t Rhyme"

An Opus Of Loss And Sorrow:

"Pedestal I: Past Forever Last"

"Pedestal II: The Isle Of Shadows"

"Pedestal III: Agony’s Last"

"Fortress Of Sadness"







+0 -0



просмотров: 363