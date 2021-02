сегодня



Винилы STRAPPING YOUNG LAD выйдут весной



Listenable Records тридцатого апреля выпустят виниловые версии альбомов STRAPPING YOUNG LAD Alien (2005) и The New Black (2006).



Трек-лист Alien:



Side A

"Imperial"

"Skeksis"

"Shitstorm"

"Love?"



Side B

"Shine"

"We Ride"

"Possessions"

"Two Weeks"

"Thalamus"



Side C

"Zen"

"Info Dump"



Side D

"Zodiac"

"Love?" (extended version)



Трек-лист The New Black:



Side A

"Decimator"

"You Suck"

"Anti Product"

"Monument"

"Wrong Side"

"Hope"



Side B

"Far Beyond Metal"

"Fucker"

"Almost Again"

"Polyphony"

"The New Black"

"The Long Pig"

"C:Enter:###"







