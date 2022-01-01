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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
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Strapping Young Lad

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21 дек 2022 : 		 Будет ли ещё один альбом STRAPPING YOUNG LAD?

26 июн 2021 : 		 Музыканты NEVALRA, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, PYRAMAZE и THY ANTICHRIST исполняют песню STRAPPING YOUNG LAD

24 фев 2021 : 		 Винилы STRAPPING YOUNG LAD выйдут весной

12 ноя 2019 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH продемонстрировал, как играть песню STRAPPING YOUNG LAD

12 сен 2017 : 		 Концертное видео STRAPPING YOUNG LAD

28 янв 2017 : 		 GENE HOGLAN исполняет STRAPPING YOUNG LAD

15 дек 2015 : 		 DEVIN TOWNSEND о будущем STRAPPING YOUNG LAD

14 окт 2015 : 		 Винил STRAPPING YOUNG LAD выйдет в декабре

16 янв 2014 : 		 Редкие концертные записи STRAPPING YOUNG LAD

27 мар 2013 : 		 Трек-лист сборника раритетов STRAPPING YOUNG LAD

26 мар 2013 : 		 Новые обложки альбом STRAPPING YOUNG LAD

24 мар 2013 : 		 Новая обложка STRAPPING YOUNG LAD 'SYL'

22 мар 2013 : 		 Бокс-сет STRAPPING YOUNG LAD выйдет в апреле

12 ноя 2012 : 		 Первые копии бокс-сета STRAPPING YOUNG LAD готовы!

19 янв 2012 : 		 Виниловый бокс-сет STRAPPING YOUNG LAD

24 фев 2008 : 		 Сборник лучших песен от STRAPPING YOUNG LAD в марте

15 июл 2007 : 		 STRAPPING YOUNG LAD: доступен лимитированный 7-дюймовый EP

29 май 2006 : 		 Подробности о новом альбоме STRAPPING YOUNG LAD

24 май 2006 : 		 STRAPPING YOUNG LAD снимут видео на сингл "Wrong Side"

19 апр 2006 : 		 STRAPPING YOUNG LAD: Предварительный трек-лист "The New Black"

27 мар 2006 : 		 Новый альбом STRAPPING YOUNG LAD озаглавлен

12 янв 2006 : 		 STRAPPING YOUNG LAD летом выпустят новый альбом

25 ноя 2005 : 		 STRAPPING YOUNG LAD начали писать материал для нового альбома

17 сен 2002 : 		 STRAPPING YOUNG LAD возвращаются с новым релизом!
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Будет ли ещё один альбом STRAPPING YOUNG LAD?



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На этот вопрос ответил Devin Townsend в интервью The Metal Meltdown:

«Ответ на этот вопрос... Я говорил это тысячу раз, поэтому я уверен, что если и есть люди, которые этого не знают, то они не настолько заинтересованы, чтобы обращать на это внимание.

Я понимаю вопрос, и я понимаю, почему его задают, — правда, понимаю. Но я должен быть осторожен с ответом... Я думаю, что легко так раздражаться из-за вопроса, что в итоге вы становитесь бесцеремонным и оскорбляете людей, когда вопрос исходит от человека, которому очень нравится группа, и он очень хочет этого.

Поэтому я скажу следующее: то же самое, что заставило STRAPPING работать так хорошо, когда мне было 25, независимо от того, считаете ли вы, что "Lightwork" заслуживает внимания, или "The Puzzle" заслуживает внимания, это один и тот же процесс. То есть то же самое, что привело к тому, привело и к этому. И единственная причина, по которой STRAPPING существовал тогда, это то, что я был верен себе. Это единственная причина, потому что тогда это была моя реальность.

Процесс создания музыки основан на попытке разобраться в себе с возрастом, потому что когда я был моложе, у меня было много проблем. Так что если людям действительно нравится что-то, что произошло в любой момент моей карьеры, будь то "Empath" или STRAPPING, или "Ziltoid", или "Epicloud", или что-то ещё, то я надеюсь, что они поймут, что они, вероятно, ценят откровенность в этой музыке. А если я не могу быть честным в чём-то, то это не понравится людям. Абсолютно. И я бы предпочёл, чтобы меня не любили за то, что я есть, чем чтобы меня любили за то, чем я больше не являюсь.

STRAPPING — это огромная часть моей жизни, группа была огромной частью моей жизни — и я люблю всех ребят и до сих пор с ними общаюсь. Однако, природа того, что я делал, сделала так, что уроки, которые мне нужно было извлечь из того периода моей жизни, были воплощены в содержании. И теперь это не часть моей жизни, с которой у меня сейчас есть связь, и более того, это не часть моей жизни, к которой у меня есть желание вернуться.

Найдётся определённое количество людей, которые услышат это и скажут: "Да, он уже говорил это раньше. Я понимаю. Я люблю группу, но я понимаю это. Я могу это уважать". Будет определённое количество людей, которые скажут: "Да пошёл этот парень. Он должен сделать это, потому что это единственное, что он когда-либо делал, что стоит внимания, а всё остальное — отстой". Но что касается меня, как бы ни было тяжело это говорить, потому что это была очень странная парочка лет, я вполне доволен тем, на каком этапе я нахожусь как личность, и это не стоит того, чтобы жертвовать тем, чтобы вернуться в то время, когда я не был счастлив».




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