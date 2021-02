сегодня



Новое видео PARALYDIUM



"The Source", новое видео группы PARALYDIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Worlds Beyond", вышедшего 12 июня на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Enter Paralydium"

"Within The Sphere"

"Synergy"

"Finding The Paragon"

"Crystal Of Infinity"

"Awakening"

"The Source"

"Into Divinity"

"Seeker Of The Light"







