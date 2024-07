8 июл 2024



Новое видео PARALYDIUM



“Forging The Past”, новое видео группы PARALYDIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Universe Calls, выход которого намечен на 23 августа на Frontiers Music Srl:



“Prelude”

“Sands Of Time”

“Forging The Past”

“The Arcane Exploration Pt. 1”

“Caught In A Dream”

“Interlude”

“The Arcane Exploration Pt. II”







