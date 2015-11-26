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23 фев 2021
MANIC SINNERS на Frontiers Music Srl
Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с первой для себя румынской группой — MANIC SINNERS. Выпуск для лейбла дебютного альбома King Of The Badlands запланирован на этот год. За сведение будет отвечать Alessandro Del Vecchio (Revolution Saints, Hardline, Korn, etc.). |
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