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Manic Sinners

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|||| 23 фев 2021

MANIC SINNERS на Frontiers Music Srl



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Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с первой для себя румынской группой — MANIC SINNERS. Выпуск для лейбла дебютного альбома King Of The Badlands запланирован на этот год. За сведение будет отвечать Alessandro Del Vecchio (Revolution Saints, Hardline, Korn, etc.).

Romania's MANIC SINNERS Sign With Frontiers Music Srl; Debut Album To Arrive In Late 2021



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