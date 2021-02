MANIC SINNERS на Frontiers Music Srl

23 фев 2021



Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с первой для себя румынской группой — MANIC SINNERS. Выпуск для лейбла дебютного альбома King Of The Badlands запланирован на этот год. За сведение будет отвечать Alessandro Del Vecchio (Revolution Saints, Hardline, Korn, etc.).







