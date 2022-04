сегодня



Видео с текстом от MANIC SINNERS



"Ball And Chain", официальное видео с текстом от группы MANIC SINNERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "King Of The Badlands", выпущенного 18 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Drifters Union"

"King Of The Badlands"

"Anastasia"

"Ball And Chain"

"Under The Gun"

"Out For Blood" (Instrumental)

"Carousel"

"Nobody Moves"

"Play To Lose"

"Crimson Queen" (Instrumental)

"A Million Miles"

"Down In Flames"







+0 -0



просмотров: 155