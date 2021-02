23 фев 2021



Обложка и трек-лист нового альбома VEXILLUM



VEXILLUM опубликовали обложку и трек-лист нового альбома " When Good Men Go To War", выход которого намечен на 23 апреля:



"Enlight The Bivouac"

"Sons Of A Wolf"

"Voluntary Slaves Army"

"When A Good Man Goes To War"

"Last Bearer's Song"

"The Deep Breath Before The Dive"

"Prodigal Son"

"Flaming Bagpipes"

"With My Hands"

"The Tale Of The Three Hawks"

"Quel Che Volevo"







