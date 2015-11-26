Новое видео VEXILLUM

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Vexillum

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VEXILLUM опубликовали обложку и трек-лист нового альбома " When Good Men Go To War", выход которого намечен на 23 апреля.

Трек-лист:

"Enlight The Bivouac"
"Sons Of A Wolf"
"Voluntary Slaves Army"
"When A Good Man Goes To War"
"Last Bearer's Song"
"The Deep Breath Before The Dive"
"Prodigal Son"
"Flaming Bagpipes"
"With My Hands"
"The Tale Of The Three Hawks"
"Quel Che Volevo"

Видео на "When A Good Man Goes To War" доступно для просмотра ниже.




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