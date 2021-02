сегодня



Видео с текстом от CREST OF DARKNESS



CREST OF DARKNESS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Euthanasia". Этот трек взят из альбома "The God Of Flesh", выход которого состоялся 6 декабря на My Kingdom Music.



Трек-лист:



"The God Of Flesh"

"The Child With No Head"

"Endless Night"

"The Spawn Of Seth"

"Forgotten"

"Euthanasia"

"Blood"

"Godless Evil Eyes"

"Salvation In Hell" http://www.crestofdarkness.com







